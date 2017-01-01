Интерпол готов подключиться к расследованию теракта в Стамбуле

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осудила теракт в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек.
INTERPOL condemns terrorist attack in #Istanbul and offers full support to Turkish authorities— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 1 января 2017 г.
начал стрелять в посетителей. Беспорядочная пальба продолжалась около 7 минут. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения. Злоумышленник с места ЧП скрылся.
Пока власти не могут сказать, кто несет ответственность за атаку, сообщил премьер Турции Бинали Йылдырым. Ведется расследование теракта.
Комментарии