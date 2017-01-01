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  • 01.01, 19:19

Интерпол готов подключиться к расследованию теракта в Стамбуле

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Интерпол готов подключиться к расследованию теракта в Стамбуле

Интерпол готов подключиться к расследованию теракта в Стамбуле

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осудила теракт в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек.

Руководство Интерпола выразило соболезнования родным жертв теракта, а также заявило о «безоговорочной поддержке» властей Турции. Организация готова помочь в расследовании атаки.



Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Террорист ворвался в ночной клуб Reina, который находится в историческом районе Стамбула, и начал стрелять в посетителей. Беспорядочная пальба продолжалась около 7 минут. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения. Злоумышленник с места ЧП скрылся.

Пока власти не могут сказать, кто несет ответственность за атаку, сообщил премьер Турции Бинали Йылдырым. Ведется расследование теракта.

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