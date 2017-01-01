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  • 01.01, 20:50
«Shit happens»: Мэрайя Кэри перед Новым годом оконфузилась в прямом эфире. Азия, Европа, Новый год, пиротехника, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Shit happens»: Мэрайя Кэри перед Новым годом оконфузилась в прямом эфире

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«Shit happens»: Мэрайя Кэри перед Новым годом оконфузилась в прямом эфире

«Shit happens»: Мэрайя Кэри перед Новым годом оконфузилась в прямом эфире

«Shit happens»: Мэрайя Кэри перед Новым годом оконфузилась в прямом эфире

    В мире наступивший 2017 год встретили ярко и громко. И в Европе, и в Азии его покровителем считается Огненный Петух, а он как раз и любит, чтобы все было ярко и нарядно.

    Год Огненного Петуха начался, как и положено, с огней. Первыми их зажгли жители Австралии и Океании. В Сиднее знаменитый Харбор-Бридж стал центром светового шоу. Здесь небо раскрасили всевозможные салюты, петарды, фейерверки. Петух, говорят, любит огонь, а люди — приметы. Есть поверье, что с первым криком Петуха, как нечисть, сгинет все плохое, а его уходящая високосная Обезьяна оставила после себя немало.

    Гонконг, Сингапур, Южная и Северная Кореи… Если верить восточному календарю, Петух помогает объединяться. В Пхеньяне 31 декабря отмечали не только Новый год, но и окончание 200-дневной кампании преданности Ким Чен Ыну, который в новогоднем обращении пообещал испытать птицу высокого полета — межконтинентальную баллистическую ракету, правда, не в праздничную ночь.

    Как передает корреспондент Алина Репина, в Европе Новый год встретили в боевой стойке. На главных площадях и бульварах боялись повторения рождественского кошмара, когда на посетителей праздничной ярмарки в центре Берлина наехал террорист на грузовике. Тогда погибли 12 человек. Так что для многих на площади перед Бранденбургскими воротами новогодняя прогулка стала и актом гражданского мужества.

    Гремели в ночь на 1 января Лондон и Париж, своим энтузиазмом заставляя поверить в популярную шутку о том, что 2017 будет простым, причем не только для математиков.

    Но старый год не сдавался без боя. И свою лебединую песню исполнил в Нью-Йорке устами 46-летней поп-дивы Мэрайи Кэри. Обладательница пяти премий Grammy должна была выступать на ежегодной церемонии падении шара на Таймс-сквер. Ничто не предвещало конфуза. Когда Кэри выгла на сцену, два миллиона человек увидили, как она не в такт открывала рот, а потом и вовсе перестала петь.

    В итоге целиком певица ни одной песни так и не исполнила и несколько минут просто ходила по сцене, жалуясь на звук. Все это происходило в прайм-тайм в прямом эфире американских телеканалов. Пока неизвестно, что случилось на самом деле. Соцсети тут же заполнили комментарии вроде «последней жертвой 2016 стала карьера Мэрайи Кэри» или «это все проделки русских хакеров».

    Сама певица объяснять ничего не стала и после выступления запостила в Twitter гифку с подписью: «Всякое бывает. Счастливого Нового года!»




    По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.

    Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.

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