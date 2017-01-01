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  • 01.01, 20:49
Салат а-ля рус: как готовят оливье в разных странах мира. Великобритания, Новый год, еда, кулинария, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Салат а-ля рус: как готовят оливье в разных странах мира

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Салат <nobr>а-ля</nobr> рус: как готовят оливье в разных странах мира

Салат а-ля рус: как готовят оливье в разных странах мира

Салат <nobr>а-ля</nobr> рус: как готовят оливье в разных странах мира

    В России существуют традиции, ассоциирующиеся с празднованием Нового года, например, салат оливье. Его изобрел в Москве в середине XIX века француз Люсьен Оливье. И если в нашей стране это блюдо уже больше 100 лет прочно ассоциируется с Новым годом, то за ее пределами — с самой Россией. За границей его называют салатом а-ля рус.

    Британские ученые доказали, что жир, содержащийся в майонезе и колбасе, не имеет никакого родственного отношения к жиру, который оседает на боках. Исследователи выяснили, что фигуре вредит сладкое, поэтому не рекомендуют запивать оливье лимонадом.

    Стиван Боннар, шеф-повар: «На Новый год в Шотландии пьют только один напиток — виски».

    Джуд ле Бури, генеральный менеджер: «А я считаю, что кисловатое Sauvignon Blanc поможет усвоить жир майонеза».

    Легенда гласит, что отец салата Люсьен Оливье унес настоящий рецепт в могилу. С тех пор начались эксперименты. Благородного рябчика заменили пролетарской курицей, черную икру — горошком. Сохранилась лишь форма, но не вкус. И даже после всех этих упрощений французский салат из Москвы имеет магический эффект на любую аудиторию.

    Стиван Боннар: «Я — шотландец. Мы добавляем вместо морковки турнепс или кормовую репу».

    Джуд ле Бури: «Я — француз. Мне кажется, огурцы надо заменить на каперсы, да и немного трюфеля было бы кстати».

    Стиван Боннар: «Видно, что ты аристократ, а я нет. Может, добавим фуа-гра?»

    Джуд ле Бури: «„Тяжеловато получится“.

    То есть неправда, что густую основу оливье может принять только тренированный русский желудок. Салат востребован в мире, поскольку он сам многообразен, как мир, среди его ингредиентов царит полное равноправие, взаимовыручка и толерантность, он постоянно подстраивается под обстоятельства, следуя закону Дарвина об эволюции».

    На площади у одной из станций лондонского метро рядом с французской блинной много разных ресторанов — китайский, испанский, польский. В каждом из них могут подавать свой салат оливье. Одни добавят в него моллюсков, другие — пекинскую утку, третьи — краковской колбасы.

    Как передает корреспондент Лиза Герсон, в Лондоне оливье получится не такой, как у мамы дома, но под любым соусом, в любом исполнении и в любой стране мира он известен как салат а-ля рус — бесспорно узнаваемый, как музыка Петра Чайковского.

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