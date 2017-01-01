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  • 01.01, 16:17

Под Рязанью электровоз столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

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Под Рязанью электровоз столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Под Рязанью электровоз столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Под Рязанью электровоз столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
  • Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

    • Авария с участием электровоза и легкового автомобиля произошла на переезде около села Голдино Михайловского района.

    Как сообщается на сайте МЧС России по Рязанской области, при столкновение с электровозом в салоне легковушки находились два человека. Один из них пострадал. В настоящий момент информации о его состоянии, известно только, что пострадавший жив.

    На ликвидацию последствий аварии направлен пожарный автомобиль и три человека личного состава государственной противопожарной службы. На месте происшествия также работают спасатели. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

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