Под Рязанью электровоз столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Авария с участием электровоза и легкового автомобиля произошла на переезде около села Голдино Михайловского района.сайте МЧС России по Рязанской области, при столкновение с электровозом в салоне легковушки находились два человека. Один из них пострадал. В настоящий момент информации о его состоянии, известно только, что пострадавший жив.
На ликвидацию последствий аварии направлен пожарный автомобиль и три человека личного состава государственной противопожарной службы. На месте происшествия также работают спасатели. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.
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