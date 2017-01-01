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  • 01.01, 16:17

РСТ: стамбульский теракт нанес удар по туристической привлекательности Турции

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  • Фото Reuters © 2017, Huseyin Aldemir
РСТ: стамбульский теракт нанес удар по туристической привлекательности Турции

РСТ: стамбульский теракт нанес удар по туристической привлекательности Турции

РСТ: стамбульский теракт нанес удар по туристической привлекательности Турции
  • Фото Reuters © 2017, Huseyin Aldemir

    • В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что россияне могут отказаться от поездок в Стамбул после новогоднего теракта.

    В РСТ отметили, что те, кто купил экскурсионный тур, вряд ли откажутся от поездки. А вот туристы, которые только планировали такое путешествие, сильно задумаются.

    При этом в РСТ подчеркнули, что россияне в Стамбуле есть, однако в основном это не организованные туристы, передает РИА Новости.

    Напомним, в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса вошел в клуб Reina, который находится в историческом районе Стамбула, и начал стрелять в посетителей. В этот момент в клубе находились около 700 человек. Беспорядочная пальба продолжалась около 7 минут.

    В результате атаки погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. 69 человек получили ранения. Злоумышленник же с места ЧП скрылся.

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