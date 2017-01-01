РСТ: стамбульский теракт нанес удар по туристической привлекательности Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что россияне могут отказаться от поездок в Стамбул после новогоднего теракта.
При этом в РСТ подчеркнули, что россияне в Стамбуле есть, однако в основном это не организованные туристы, передает РИА Новости.
начал стрелять в посетителей. В этот момент в клубе находились около 700 человек. Беспорядочная пальба продолжалась около 7 минут.
В результате атаки погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. 69 человек получили ранения. Злоумышленник же с места ЧП скрылся.
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