Более 20 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

Крупный пожар произошел на борту парома, перевозившего людей, неподалеку от индонезийской столицы.EFE.
Сообщается, что на борту находились более 200 человек, 194 из них удалось спасти.
Известно, что паром направлялся из порта в Джакарте к курортному острову Тидун Малайского архипелага. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за искры, попавшей в топливную систему.
Кораблекрушения, при которых гибнут люди, в Индонезии происходят довольно часто. Их причинами в основном являются погодные условия, неразвитая инфраструктура и несоблюдения правил техники безопасности, в частности перегрузка из-за большого количества пассажиров или грузов.
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