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  • 01.01, 16:17

Более 20 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

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  • Фото Reuters © 2017, Darren Whiteside
Более 20 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

Более 20 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

Более 20 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии
  • Фото Reuters © 2017, Darren Whiteside

    • Крупный пожар произошел на борту парома, перевозившего людей, неподалеку от индонезийской столицы.

    В результате возгорания погибли 23 человека, 17 получили травмы. Некоторые пострадавшие из-за сильнейших ожогов находятся в тяжелом состоянии, передает агентство EFE.

    Сообщается, что на борту находились более 200 человек, 194 из них удалось спасти.

    Известно, что паром направлялся из порта в Джакарте к курортному острову Тидун Малайского архипелага. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за искры, попавшей в топливную систему.

    Кораблекрушения, при которых гибнут люди, в Индонезии происходят довольно часто. Их причинами в основном являются погодные условия, неразвитая инфраструктура и несоблюдения правил техники безопасности, в частности перегрузка из-за большого количества пассажиров или грузов.

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