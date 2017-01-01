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  • 01.01, 16:17

В центре Флоренции самодельная бомба тяжело ранила полицейского

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В центре Флоренции самодельная бомба тяжело ранила полицейского

В центре Флоренции самодельная бомба тяжело ранила полицейского

В центре Флоренции самодельная бомба тяжело ранила полицейского
  • Фото: rainews.it

    • Итальянские полицейские разбираются в обстоятельствах взрыва, в результате которого серьезно пострадал их коллега.

    Самодельное взрывное устройство взлетело на воздух в центре Флоренции. По информации агентства АНСА, сегодня рано утром патруль обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.

    Взрыв раздался, когда прибывшие на место специалисты пытались обезвредить находку. Предполагается, что устройство было подключено к часовому механизму. Один полицейский получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, он уже перенес операцию. Сообщается, что мужчина может остаться без глаза.

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