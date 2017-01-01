В центре Флоренции самодельная бомба тяжело ранила полицейского

Итальянские полицейские разбираются в обстоятельствах взрыва, в результате которого серьезно пострадал их коллега.АНСА, сегодня рано утром патруль обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.
Взрыв раздался, когда прибывшие на место специалисты пытались обезвредить находку. Предполагается, что устройство было подключено к часовому механизму. Один полицейский получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, он уже перенес операцию. Сообщается, что мужчина может остаться без глаза.
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