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  • 01.01, 14:47

МВД: в новогодних мероприятиях приняли участие более 7 млн человек

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МВД: в новогодних мероприятиях приняли участие более 7 млн человек

МВД: в новогодних мероприятиях приняли участие более 7 млн человек

Серьезных нарушений в новогоднюю ночь не зарегистрировано, сообщили в МВД.

Всего в ночь на 1 января в России состоялось более 18 тысяч новогодних мероприятий. В них приняли участие более 7 млн человек.

Как сообщили в МВД, в целом по стране порядок на новогодних торжествах обеспечивали 76,4 тыс. полицейских, 10,7 тыс. военнослужащих Росгвардии, 4,5 тыс. сотрудников частных охранных организаций, а также 13 тыс. членов народных дружин и 4,5 тыс. представителей казачества.

Общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме. Серьезных нарушений и происшествий не зарегистрировано.

По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.

Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.

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