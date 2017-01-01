МВД: в новогодних мероприятиях приняли участие более 7 млн человек

Серьезных нарушений в новогоднюю ночь не зарегистрировано, сообщили в МВД.
Как сообщили в МВД, в целом по стране порядок на новогодних торжествах обеспечивали 76,4 тыс. полицейских, 10,7 тыс. военнослужащих Росгвардии, 4,5 тыс. сотрудников частных охранных организаций, а также 13 тыс. членов народных дружин и 4,5 тыс. представителей казачества.
Общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме. Серьезных нарушений и происшествий не зарегистрировано.
По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.
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