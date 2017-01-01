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  • 01.01, 14:45
Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео. Воронеж, Новый год. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

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Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

    Жители одной из многоэтажек Воронежа показали, как надо встречать Новый год по-соседски.

    Все началось с того, что сантехник Коля установил в заснеженной песочнице елку. Ее наряжали всем домом. За два часа до боя курантов мамы и папы, бабушки и дедушки, братишки и сестренки, тети и дяди собрались во дворе, чтобы петь и танцевать вокруг елочки.

    Бабушка Света, заслуженная железнодорожница, вынесла во двор кастрюльку оливье. Была на празднике и поп-звезда — рабочий в маске Игоря Николаева от души пел «Выпьем за любовь». И, конечно же, в такой дружный двор не могли не заглянуть Дед Мороз и Снегурочка. Фееричная вечеринка в заснеженной песочнице завершилась волшебным хороводом пожеланий.

    Корреспондент НТВ Ольга Чернова присоединилась к празднику.

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