Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

Жители одной из многоэтажек Воронежа показали, как надо встречать Новый год
по-соседски.
Бабушка Света, заслуженная железнодорожница, вынесла во двор кастрюльку оливье. Была на празднике и поп-звезда — рабочий в маске Игоря Николаева от души пел «Выпьем за любовь». И, конечно же, в такой дружный двор не могли не заглянуть Дед Мороз и Снегурочка. Фееричная вечеринка в заснеженной песочнице завершилась волшебным хороводом пожеланий.
Корреспондент НТВ Ольга Чернова присоединилась к празднику.
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