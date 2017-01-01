Жители Воронежа устроили на Новый год фееричную вечеринку в песочнице: видео

Жители одной из многоэтажек Воронежа показали, как надо встречать Новый год по-соседски .

Все началось с того, что сантехник Коля установил в заснеженной песочнице елку. Ее наряжали всем домом. За два часа до боя курантов мамы и папы, бабушки и дедушки, братишки и сестренки, тети и дяди собрались во дворе, чтобы петь и танцевать вокруг елочки.Бабушка Света, заслуженная железнодорожница, вынесла во двор кастрюльку оливье. Была на празднике и поп-звезда — рабочий в маске Игоря Николаева от души пел «Выпьем за любовь». И, конечно же, в такой дружный двор не могли не заглянуть Дед Мороз и Снегурочка. Фееричная вечеринка в заснеженной песочнице завершилась волшебным хороводом пожеланий.присоединилась к празднику.