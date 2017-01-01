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  • 01.01, 14:45

В России ввели альтернативный лишению свободы вид наказания

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В России ввели альтернативный лишению свободы вид наказания

В России ввели альтернативный лишению свободы вид наказания

С начала 2017 года в России вводится новый вид наказания — принудительные работы, который станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

К принудительным работам будут приговаривать за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, передает РИА Новости

Осужденные на принудительные работы будут жить в специальных общежитиях при исправительных центрах, от общества их изолировать не будут. Все они при этом смогут получать зарплату, также им гарантируется медицинское страхование и оплачиваемый отпуск при отсутствии претензий со стороны администрации. Среди ограничений — запрет на самостоятельный выбор работы и увольнение. Также при отбывании наказания нельзя покидать исправительный центр без разрешения администрации, играть в азартные игры и употреблять алкоголь.

Исправительные центры смогут принять 900 осужденных уже с 1 января 2017 года. Первые четыре находятся в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях.

Представители ФСИН уверены, что в скором времени такие центры откороются по всей стране.

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