МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

Серьезных происшествий или чрезвычайных ситуаций в новогоднюю ночь в России не зафиксировано, сообщили в МЧС.
Кроме того, с 06:00 31 декабря до 06:00 1 января спасатели 275 раз ликвидировали последствия ДТП. Были спасены 200 человек.
Также в МЧС еще раз напомнили, что в новогодние дни возрастает риск возникновения пожаров. В связи с этим с 26 декабря по 15 января спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.
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