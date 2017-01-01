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  • 01.01, 14:47

МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

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МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

Серьезных происшествий или чрезвычайных ситуаций в новогоднюю ночь в России не зафиксировано, сообщили в МЧС.

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 439 возгораний. Как подчеркнули в МЧС, число пожаров по сравнению с таким же периодом 2016 года уменьшилось почти вдвое.

Кроме того, с 06:00 31 декабря до 06:00 1 января спасатели 275 раз ликвидировали последствия ДТП. Были спасены 200 человек.

Также в МЧС еще раз напомнили, что в новогодние дни возрастает риск возникновения пожаров. В связи с этим с 26 декабря по 15 января спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности, передает РИА Новости.

По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.

Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.

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