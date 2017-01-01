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  • 01.01, 13:15

«Пытаются посеять в стране хаос»: Эрдоган назвал цель новогоднего теракта в Стамбуле

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«Пытаются посеять в стране хаос»: Эрдоган назвал цель новогоднего теракта в Стамбуле

«Пытаются посеять в стране хаос»: Эрдоган назвал цель новогоднего теракта в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного этой ночью теракта в Стамбуле была дестабилизация страны.

Эрдоган заявил, что террористическую атаку в Стамбуле нельзя рассматривать отдельно от ситуации в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе».

Эрдогагн пообещал, что Анкара «продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий».

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в разгар празднования Нового года. Погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев, 69 человек получили ранения. Сообщалось, что атаку совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса. Он открыл по посетителям стрельбу из автомата.

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