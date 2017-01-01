Проезд в московском метро частично подорожал

С 1 января 2017 года изменились тарифы на проезд в столичном метро и наземном городском общественном транспорте.
Проезд по карте «90 минут» с 1 января обойдется в 54 рубля вместо 49. Кроме того, с начала года из обращения убрали билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б и «ТАТ» — пригородный. Билет «Единый» на 20 поездок подорожал на 70 рублей, на 40 поездок — на 140 рублей, на 60 поездок — на 130 рублей.
При этом стоимость наиболее востребованных безлимитных проездных билетов осталась прежней, сообщается на сайте правительства Москвы.
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