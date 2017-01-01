Ким Чен Ын назвал КНДР «ядерной державой Востока»

Северокорейский лидер в новогоднем обращении к нации назвал КНДР «ядерной державой Востока» и сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета «находится в последней стадии разработки».

Ким Чен Ын подтвердил приверженность руководства страны «курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания»., лидер КНДР: «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику».Прошлой весной по распоряжению Ким Чен Ына корейские специалисты провели испытание, позволяющее оценить термостойкость наконечника боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. По данным информационного агентства ЦТАК, в ходе тестов установлено, что «созданные в стране на основе отечественных технологий термостойкие материалы надежно гарантируют возвращение боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты с орбиты в плотные слои атмосферы».Результатами испытаний Ким Чен Ын остался доволен. Он отметил, что Пхеньян разработал «технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет».