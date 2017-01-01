Камера наблюдения сняла начало атаки в ночном клубе Стамбула

На видеокадрах видно, как вооруженный мужчина подбегает к ночному клубу и стреляет по прохожим. Запись нападения выложили в сеть.
#Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l’assaillant entre dans la boite de nuit #Reina (vidéo soft) pic.twitter.com/v1J0kgTsLC— Info Du Jour (@_InfoDuJour) 1 января 2017 г.
По последним данным, в результате теракта в стамбульском клубе Reina погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения.
Нападавший стрелял из автомата Калашникова. У входа в клуб он убил офицера полиции и прохожего, после чего зашел внутрь помещения, где открыл беспорядочную стрельбу. На тот момент в заведении находились 700–800 человек. По некоторым данным убийца был одет в костюм Санта-Клауса. Ряд турецких СМИ пишет, что террористов было несколько.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd— Rosy (@rose_k01) 31 декабря 2016 г.
Сейчас полиция оцепила често ЧП, ведется патрулирование с моря. Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор.
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