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  • 01.01, 05:39

Камера наблюдения сняла начало атаки в ночном клубе Стамбула

3 комментария
Камера наблюдения сняла начало атаки в ночном клубе Стамбула

Камера наблюдения сняла начало атаки в ночном клубе Стамбула

Камера наблюдения сняла начало атаки в ночном клубе Стамбула
  • Фото: twitter.com

    • На видеокадрах видно, как вооруженный мужчина подбегает к ночному клубу и стреляет по прохожим. Запись нападения выложили в сеть.




    По последним данным, в результате теракта в стамбульском клубе Reina погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения.

    Нападавший стрелял из автомата Калашникова. У входа в клуб он убил офицера полиции и прохожего, после чего зашел внутрь помещения, где открыл беспорядочную стрельбу. На тот момент в заведении находились 700–800 человек. По некоторым данным убийца был одет в костюм Санта-Клауса. Ряд турецких СМИ пишет, что террористов было несколько.







    Сейчас полиция оцепила често ЧП, ведется патрулирование с моря. Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор.

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