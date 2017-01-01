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  • 01.01, 04:09

Теракт в Стамбуле: в результате стрельбы в ночном клубе 35 человек погибли, 40 ранены

3 комментария
Теракт в Стамбуле: в результате стрельбы в ночном клубе 35 человек погибли, 40 ранены

Теракт в Стамбуле: в результате стрельбы в ночном клубе 35 человек погибли, 40 ранены

Теракт в Стамбуле: в результате стрельбы в ночном клубе 35 человек погибли, 40 ранены
  • Фото: ntv.com.tr

    • Губернатор Стамбула заявил, что нападение на ночной клуб было террористической атакой. Сейчас спецназ обыскивает некоторые помещения. Ранее сообщалось, что силовики готовятся к штурму.

    Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин. Ранее сообщалось о двух погибших. Выступление градоначальника транслирует телеканал Haberturk.

    Васип Шахин, мэр Стамбула: «Это террористическое нападение. Как минимум 35 наших граждан погибли».

    Шахин заявил, что в клубе действовал террорист-одиночка.

    По другим данным, беспорядочную стрельбу по гостям заведения открыли два или три вооруженных человека в костюмах Санта-Клаусов. В новогоднюю ночь в клубе находились от 700 до 800 человек.

    По данным турецких СМИ, нападавшие до сих пор находятся внутри здания и переговариваются между собой по-арабски.

    ЧП произошло в клубе Reina в стамбульском районе Бешикташ. Сейчас полицейский спецназ и взрывотехники обыскивают заведение.





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