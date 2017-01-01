Теракт в Стамбуле: в результате стрельбы в ночном клубе 35 человек погибли, 40 ранены

Губернатор Стамбула заявил, что нападение на ночной клуб было террористической атакой. Сейчас спецназ обыскивает некоторые помещения. Ранее сообщалось, что силовики готовятся к штурму.Haberturk.
Васип Шахин, мэр Стамбула: «Это террористическое нападение. Как минимум 35 наших граждан погибли».
Шахин заявил, что в клубе действовал террорист-одиночка.
По другим данным, беспорядочную стрельбу по гостям заведения открыли два или три вооруженных человека в костюмах Санта-Клаусов. В новогоднюю ночь в клубе находились от 700 до 800 человек.
По данным турецких СМИ, нападавшие до сих пор находятся внутри здания и переговариваются между собой по-арабски.
ЧП произошло в клубе Reina в стамбульском районе Бешикташ. Сейчас полицейский спецназ и взрывотехники обыскивают заведение.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd— Rosy (@rose_k01) 31 декабря 2016 г.
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