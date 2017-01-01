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  • 01.01, 04:09

Два человека погибли и около 20 ранены в ночном клубе в Стамбуле

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Два человека погибли и около 20 ранены в ночном клубе в Стамбуле

Два человека погибли и около 20 ранены в ночном клубе в Стамбуле

Два человека погибли и около 20 ранены в ночном клубе в Стамбуле
  • Фото: ntv.com.tr

    • Порядка 20–30 человек получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле. Стреляли неизвестные в костюмах Санта-Клаусов.

    Здание окружено полицией, спецназ готовится к штурму, сообщает Reuters.

    Ранее сообщалось, что два злоумышленника в новогодних костюмах вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. По некоторым данным, один из нападавших все еще находится в клубе.

    Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и выкладывают кадры с места ЧП в сеть.





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