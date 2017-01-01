Два человека погибли и около 20 ранены в ночном клубе в Стамбуле

Порядка
Reuters.
20–30 человек получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле. Стреляли неизвестные в костюмах Санта-Клаусов.
Ранее сообщалось, что два злоумышленника в новогодних костюмах вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. По некоторым данным, один из нападавших все еще находится в клубе.
Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и выкладывают кадры с места ЧП в сеть.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd— Rosy (@rose_k01) 31 декабря 2016 г.
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