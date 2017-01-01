В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие

Спецназ готовится к штурму ночного клуба, в котором неизвестные открыли стрельбу.
Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших.
Заведение находится на берегу пролива Босфор, туда стекается большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины «скорой помощи».
Есть сообщение о первых погибших, их число не уточняется.
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