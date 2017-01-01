#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х»
Недоступно в Вашей стране
Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х» 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.01, 04:09

В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие

1 комментарий
В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие

В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие

В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие
  • Фото: @Aslnmhmt /twitter.com

    • Спецназ готовится к штурму ночного клуба, в котором неизвестные открыли стрельбу.

    Один из напавших на людей в ночном клубе в Стамбуле все еще находится в здании, передают турецкие СМИ.

    Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших.

    Заведение находится на берегу пролива Босфор, туда стекается большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины «скорой помощи».

    Есть сообщение о первых погибших, их число не уточняется.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru