В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле есть погибшие

Спецназ готовится к штурму ночного клуба, в котором неизвестные открыли стрельбу.

Один из напавших на людей в ночном клубе в Стамбуле все еще находится в здании, передают турецкие СМИ.Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших.Заведение находится на берегу пролива Босфор, туда стекается большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины «скорой помощи».Есть сообщение о первых погибших, их число не уточняется.