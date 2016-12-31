Порошенко в Донбассе вручил Маккейну «наградное оружие»

Президент Украины Пётр Порошенко подарил «украинское наградное оружие» американскому сенатору Джону Маккейну, прибывшему в Донбасс. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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На передовій Президент нагородив сенатора Маккейна українською зброєю pic.twitter.com/LBIBwCwxm8 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 декабря 2016 г.

: «На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием».В сообщении на сайте украинского президента уточняется, что Маккейн получил «наградное оружие». На опубликованной Цеголко фотографии в руке у Порошенко находится автомат.