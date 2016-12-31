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  • 31.12, 20:36

Порошенко в Донбассе вручил Маккейну «наградное оружие»

3 комментария
Порошенко в Донбассе вручил Маккейну «наградное оружие»

Порошенко в Донбассе вручил Маккейну «наградное оружие»

Порошенко в Донбассе вручил Маккейну «наградное оружие»
  • Фото: president.gov.ua

    • Президент Украины Пётр Порошенко подарил «украинское наградное оружие» американскому сенатору Джону Маккейну, прибывшему в Донбасс. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

    Святослав Цеголко: «На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием».




    В сообщении на сайте украинского президента уточняется, что Маккейн получил «наградное оружие». На опубликованной Цеголко фотографии в руке у Порошенко находится автомат.

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