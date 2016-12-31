Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

Сирия получила в дар от МЧС России аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо.ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, госпиталь передан по поручению президента РФ вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами.
Александр Романов, директор департамента международной деятельности МЧС РФ: «Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций».
Работать в этом медицинском пункте будут сирийские медики. Ранее они прошли обучение по установке госпиталя и его оборудования.
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