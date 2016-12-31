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  • 31.12, 19:04
Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь. медицина, МЧС, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

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Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь
  • Фото: mchs.gov.ru

    • Сирия получила в дар от МЧС России аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, госпиталь передан по поручению президента РФ вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами.

    Александр Романов, директор департамента международной деятельности МЧС РФ: «Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций».

    Работать в этом медицинском пункте будут сирийские медики. Ранее они прошли обучение по установке госпиталя и его оборудования.

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