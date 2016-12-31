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  • 31.12, 17:34

Обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии арестовали в Москве

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Обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии арестовали в Москве

Обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии арестовали в Москве

Щербинский суд столицы арестовал всех обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве.

Как сообщили РИА Новости в суде, всем четырем фигурантам уже предъявлены обвинения. Ранее фигуранты дела дали признательные показания.

Из сообщения суда: «Срок ареста обвиняемых установлен до 28 февраля 2017 года».

Перестрелка на территории Новой Москвы, в которой погиб сотрудник Росгвардии и еще один получил ранения, произошла на территории строящейся пожарной части в поселке Роговское. В ней участвовали сотрудники субподрядчика. Незадолго до перестрелки они похитили спиртное из магазина, находящегося недалеко от строительной площадки. Это и стало поводом для вызова правоохранителей.

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