Обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии арестовали в Москве

Щербинский суд столицы арестовал всех обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве.РИА Новости в суде, всем четырем фигурантам уже предъявлены обвинения. Ранее фигуранты дела дали признательные показания.
Из сообщения суда: «Срок ареста обвиняемых установлен до 28 февраля 2017 года».
погиб сотрудник Росгвардии и еще один получил ранения, произошла на территории строящейся пожарной части в поселке Роговское. В ней участвовали сотрудники субподрядчика. Незадолго до перестрелки они похитили спиртное из магазина, находящегося недалеко от строительной площадки. Это и стало поводом для вызова правоохранителей.
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