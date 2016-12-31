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  • 31.12, 20:36
Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным экс-губернатором. аресты, браки и разводы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным экс-губернатором

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Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным <nobr>экс-губернатором</nobr>

Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным экс-губернатором

Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным <nobr>экс-губернатором</nobr>

    Для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых 2016 год не задался. После того как в июне этого года Никиту Юрьевича обвинили в получении взятки и арестовали, вся его жизнь резко изменилась. Все эти полгода возлюбленная Белых Екатерина пытается получить разрешение на собственную свадьбу и выйти замуж за арестованного экс-губернатора.

    Через руки телеграфистки теперь проходит вся личная переписка Белых с его возлюбленной. Конечно, она хорошо помнит, как недавно вручила молодой девушке телеграмму с его решающим предложением — «будь моей женой».

    Подозреваемый в получении взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Но кто же она — его избранница?

    Катрин Рейферт — выпускница философского факультета, специалист по компьютерным технологиям. С Белых они познакомились в Интернете. Вскоре после этого они отправились в путешествие на парусной яхте.

    Катрин Рейферт: «Никита молодец, он вел яхту за штурвалом, он реагировал в экстренной ситуации, когда нас чуть не унесло в скалы. Он очень быстро и оперативно меня спасал».

    Теперь молодые мечтают поскорее сыграть свадьбу, но люди из органов пока никак не могут согласовать детали церемонии.

    Подробности — в видеоматериале.

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