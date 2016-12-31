Сырая и пасмурная погода ждет Москву в новогоднюю ночь

Сырая и пасмурная погода с положительной температурой и мокрым снегом ожидает столицу в новогоднюю ночь.РИА Новости в погодном центре «Фобос», в новогоднюю ночь ожидается пасмурная и сырая погода, оттепельная, с ветрами.
Из сообщения «Фобос»: «Температура воздуха — от нуля до плюс 2 градусов, ветер западный и юго-западный 5–10 метров в секунду».
Как отметили в «Фобосе», в первый день нового года ситуация особенно не изменится: оттепельная погода, облачно, небольшие осадки в виде слабого мокрого снега, дождя и мороси, возможна гололедица.
В Москве днем 1 января будет плюс 2–4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов, ветер западный 5–10 метров в секунду.
Комментарии