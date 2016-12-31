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  • 31.12, 16:02

Арестован участник нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

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Арестован участник нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

Арестован участник нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

Щербинский суд Москвы принял решение о заключении под стражу Евгения Сазонова, участника нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве.

Таким образом суд удовлетворил первое из четырех поступивших от следствия ходатайств, передает ТАСС.

Ранее Сазонов признал вину и написал явку с повинной. Он вместе с тремя другими подозреваемыми является фигурантом дела, возбужденного по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Перестрелка на территории Новой Москвы, в которой погиб сотрудник Росгвардии и еще один получил ранения, произошла на территории строящейся пожарной части в поселке Роговское. В ней участвовали сотрудники субподрядчика. Незадолго до перестрелки они похитили спиртное из магазина, находящегося недалеко от строительной площадки. Это и стало поводом для вызова правоохранителей.

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