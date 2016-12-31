Репортеры «ЦТ» узнали, как сделать новогоднюю ночь незабываемой

Не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Правда, на пути к светлому будущему встает первая проблема — ведь не секрет, что часто этот праздник выглядит, как снова и снова повторяющийся день сурка.

Выученная наизусть «Ирония судьбы», набивший оскомину «Новогодний огонек», приевшийся салат, ничего уже, кроме раздражения, не вызывающий. И посленовогоднее похмелье, которое может затянуться до 9 января.Но ведь наверняка каждому хоть раз хотелось разорвать это новогоднее дежавю. Но как это сделать?Репортеры «Центрального телевидения» Юлия Шатилова и Вячеслав Немышев взяли на себя смелость рассказать, как можно встретить праздник, чтобы эта встреча запомнилась если не на всю жизнь, то хотя бы на весь будущий год. Подробности — в сюжете.