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  • 31.12, 16:02

В МИД РФ назвали решения Обамы попыткой отомстить Трампу

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В МИД РФ назвали решения Обамы попыткой отомстить Трампу

В МИД РФ назвали решения Обамы попыткой отомстить Трампу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла звучащие из Вашингтона заявления о том, что Москва якобы делала ставку на Дональда Трампа.

Мария Захарова: «Утверждения американского истеблишмента о том, что Россия поставила на Трампа и это ее кандидат, — это как раз один из элементов информационной войны. Это же не так».

Говоря о Хиллари Клинтон, Захарова отметила, что в Москве вряд ли начали бы радоваться победе человека, который поставил целью в международных делах низвержение России. Однако даже при таком раскладе победа Клинтон была бы воспринята в качестве выбора американского народа, сообщает РИА Новости.

Последние действия американских властей Захарова связала с желанием команды Демократической партии США отомстить Дональду Трампу за победу.

Мария Захарова: «Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность».

В частности, она упомянула недавнее решение о поставке тяжелых вооружений сирийской оппозиции.

Ранее Мария Захарова в интервью НТВ назвала «тупой местью» санкции США против российских дипломатов. По ее словам, действующие американские власти мстят за провал внешней политики, собственных амбиций и «того, что было обещано и не выполнено».

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