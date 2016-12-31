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  • 31.12, 16:02
Автосервис горел на востоке Москвы. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Автосервис горел на востоке Москвы

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Автосервис горел на востоке Москвы

Автосервис горел на востоке Москвы

Автосервис горел на востоке Москвы
  • Фото: ДТП и ЧП Москва /vk.com

    • Сотрудники МЧС потушили пожар в двухэтажном здании автосервиса на северо-востоке Москвы.

    Ранее в оперативном штабе на месте ЧС РИА Новости сообщили, что на Краснобогатырской улице горят второй этаж и крыша отдельно стоящего здания автосервиса на площади 300 квадратных метров.

    В штабе отметили, что информации о пострадавших пока не поступало. На место пожара была направлена мобильная лаборатория ГУ МЧС по Москве для замера данных о состоянии воздуха. Возгорание тушили 19 расчетов и 76 человек.

    Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщали, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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