Автосервис горел на востоке Москвы

Сотрудники МЧС потушили пожар в двухэтажном здании автосервиса на
РИА Новости сообщили, что на Краснобогатырской улице горят второй этаж и крыша отдельно стоящего здания автосервиса на площади 300 квадратных метров.
северо-востоке Москвы.
В штабе отметили, что информации о пострадавших пока не поступало. На место пожара была направлена мобильная лаборатория ГУ МЧС по Москве для замера данных о состоянии воздуха. Возгорание тушили 19 расчетов и 76 человек.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщали, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.
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