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  • 31.12, 14:32

«Нафтогаз Украины» получит в кредит $500 млн под гарантии Всемирного банка

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«Нафтогаз Украины» получит в кредит $500 млн под гарантии Всемирного банка

«Нафтогаз Украины» получит в кредит $500 млн под гарантии Всемирного банка

НАК «Нафтогаз Украины» подписала соглашение с международными банками на получение кредита на закупку газа в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка.

Как сообщили в пресс-службе «Нафтогаза», кредитное соглашение подписано с Citi и Deutsche на получение возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной 500 млн долларов США, деноминированных в евро.

Как пояснил глава «Нафтогаза», кредитная линия будет предоставлена на четыре года: два года на закупку газа, еще два — на погашение кредита. Всемирный банк гарантирует возврат кредитов международным коммерческим банкам.

Андрей Коболев: «Эта программа — результат двенадцатимесячной кропотливой работы. Эти средства помогут „Нафтогазу“ обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы».

Соглашение также предусматривает, что «Нафтогаз» сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений.

После трехсторонней встречи в Брюсселе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Украина выразила готовность купить у России 1,5–4 миллиарда кубометров газа. РФ в свою очередь подтвердила готовность поставить газ Украине в рамках действующего до 2020 года контракта.

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