Садоводы и кулинары: главные герои уходящего года

Те, кто вырастил арбузы в Подмосковье и хурму на Белгородчине, вывел самый острый перец в мире и создал гибриды кабачков, патиссонов и тыквы, стали героями 2016 года по версии программы «Еда живая и мертвая».

Кабаксон, патичок и тыквопат — результаты скрещивания между собой родственных растений — тыквы, кабачка и патиссона. Сделали эту работу селекционер Сергей Соколов и его сотрудники из Астраханской области. За свою жизнь Соколов вывел несколько десятков сортов разноцветных арбузов, дынь, тыкв и многого другого.Впечатляет и та работа, которую ведет на астраханских полях другая научно-аграрная семья — Зволинские. Их даже называют луковыми королями. Специализация Владимира Зволинского — эксперименты с новыми сортами. У него есть и желтый, и белый, и красный лук.Множество открытий в 2016 году поджидало нас и в области истории кухни. И неоценимый источник интереснейших сведений — кулинары Ольга и Павел Сюткины, которые тщательно исследуют биографию продуктов. Иногда всем известных, а иногда заново открываемых. Так, суперпопулярный на Западе салат под названием «кейл» оказался родственником издавна выращивавшейся у нас красной кудрявой капусты.Садовод-любитель Ирина Кайдалова в своей дачной теплице выращивает невероятное помидорное разнообразие — почти всех цветов радуги. А Владимир Евдокимов из Белгородской области занимается селекцией хурмы. По его словам, у него в саду растет самая морозостойкая хурма в России. За 10 лет деревья выдержали холодные зимы с морозами ниже минус 30 и продолжают плодоносить.