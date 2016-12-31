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  • 31.12, 14:32
Опасные свойства копченой колбасы и кваса из бочек: главные разоблачения — 2016. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опасные свойства копченой колбасы и кваса из бочек: главные разоблачения — 2016

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Опасные свойства копченой колбасы и кваса из бочек: главные разоблачения — 2016

Опасные свойства копченой колбасы и кваса из бочек: главные разоблачения — 2016

    Из чего на самом деле готовят овсяное печенье и стоит ли его вообще так называть? Почему мы почти перестали есть колбасу, особенно копченую? И кого обнаружили в квасе из бочек?

    Специалисты развеяли миф о пользе всеми любимого овсяного печенья. Пользу тут искать не приходится. Основные компоненты привычного нам овсяного печенья — пшеничная мука и сахар. А полезной овсяной муки там только шестая часть. При этом в качестве жира чаще всего используется не масло, а маргарин с убийственными для сердца трансжирами. Так что назвать этот продукт полезным или диетическим никак нельзя.

    Гораздо лучше готовить овсяное печенье самому — по одному из множества рецептов, не предусматривающих такого количества сахара. Этот коварный компонент прячется, как выяснилось, повсюду. Зашкаливает концентрация сахара во многих батончиках мюсли — на самом деле это почти то же самое, что конфеты. Фруктовые йогурты не сильно выигрывают у мороженого. Даже соки из пакетов и холодный чай в большинстве случаев лишь притворяются полезными.

    Та же история с солью. Она незаметно убивает нас и скрывается в совершенно, казалось бы, безобидной еде. Огромное количество соли в батоне колбасы — 10 чайных ложек. Не сильно отстают и сосиски, сыр и даже хлеб. А дневной рекомендованный максимум — не более 5 граммов. Заменять соль стоит специями и приправами.

    Колбаса, кстати, опасна не только из-за соли. Все новые данные продолжают поступать о том, что любое переработанное мясо — такой же опасный канцероген, как сигареты. Особо выделяется здесь копченая колбаса — ее ведь еще и обрабатывают дымом, а там содержится бензапирен. Его концентрация больше всего в жирных сортах колбасы.

    Но самый скандальный герой анализов — это квас. В Москве несколько лет назад его продажу из бочек запретили из-за массовых нарушений технологических и санитарных правил. Но стоит выехать за пределы столицы, как эти бочки опять начинают встречаться повсеместно. Репортеры программы «Еда живая и мертвая» проникли в тайны этого бизнеса под видом начинающих предпринимателей. Оказалось, взять бочку в аренду может любой желающий. Он же, исходя из своих представлений о прекрасном, следит за ее чистотой.

    Подробности — в видеоматериале.

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