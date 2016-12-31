Из чего на самом деле готовят овсяное печенье и стоит ли его вообще так называть? Почему мы почти перестали есть колбасу, особенно копченую? И кого обнаружили в квасе из бочек?
Гораздо лучше готовить овсяное печенье самому — по одному из множества рецептов, не предусматривающих такого количества сахара. Этот коварный компонент прячется, как выяснилось, повсюду. Зашкаливает концентрация сахара во многих батончиках мюсли — на самом деле это почти то же самое, что конфеты. Фруктовые йогурты не сильно выигрывают у мороженого. Даже соки из пакетов и холодный чай в большинстве случаев лишь притворяются полезными.
Та же история с солью. Она незаметно убивает нас и скрывается в совершенно, казалось бы, безобидной еде. Огромное количество соли в батоне колбасы — 10 чайных ложек. Не сильно отстают и сосиски, сыр и даже хлеб. А дневной рекомендованный максимум — не более 5 граммов. Заменять соль стоит специями и приправами.
Колбаса, кстати, опасна не только из-за соли. Все новые данные продолжают поступать о том, что любое переработанное мясо — такой же опасный канцероген, как сигареты. Особо выделяется здесь копченая колбаса — ее ведь еще и обрабатывают дымом, а там содержится бензапирен. Его концентрация больше всего в жирных сортах колбасы.
Но самый скандальный герой анализов — это квас. В Москве несколько лет назад его продажу из бочек запретили из-за массовых нарушений технологических и санитарных правил. Но стоит выехать за пределы столицы, как эти бочки опять начинают встречаться повсеместно. Репортеры программы «Еда живая и мертвая» проникли в тайны этого бизнеса под видом начинающих предпринимателей. Оказалось, взять бочку в аренду может любой желающий. Он же, исходя из своих представлений о прекрасном, следит за ее чистотой.
Подробности — в видеоматериале.
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