Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха

Грядущий год пройдет под знаком Огненного Петуха. В каком наряде его встречать, а также куда отправиться в столице в новогоднюю ночь, рассказали специалисты.

, модельер: «Если у вас нет костюма петуха, то Новый год можно встречать в красном. Например, в красной рубашке. Это очень демократичный наряд, и свежая рубашка всегда создаст настроение».Стоит напомнить, что в новогоднюю ночь московское метро будет работать круглосуточно. Благодаря этому москвичи и гости столицы смогут посетить несколько городских площадок, где будут организованы праздничные гулянья.Самая главная елка и главный салют — на Красной площади. Там же на большом экране будет показано новогоднее обращение президента. Также праздничная программа будет организована в Парке Горького, на Манежной площади, на Тверской площади.Подробности — в репортаже