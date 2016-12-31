#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Аргентина
Аргентина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 11:30
Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха. Москва, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха

4 комментария

Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха

Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха

    Грядущий год пройдет под знаком Огненного Петуха. В каком наряде его встречать, а также куда отправиться в столице в новогоднюю ночь, рассказали специалисты.

    Виктория Андреянова, модельер: «Если у вас нет костюма петуха, то Новый год можно встречать в красном. Например, в красной рубашке. Это очень демократичный наряд, и свежая рубашка всегда создаст настроение».

    Стоит напомнить, что в новогоднюю ночь московское метро будет работать круглосуточно. Благодаря этому москвичи и гости столицы смогут посетить несколько городских площадок, где будут организованы праздничные гулянья.

    Самая главная елка и главный салют — на Красной площади. Там же на большом экране будет показано новогоднее обращение президента. Также праздничная программа будет организована в Парке Горького, на Манежной площади, на Тверской площади.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru