Эксперты рассказали, в чем и где встречать год Огненного Петуха

Грядущий год пройдет под знаком Огненного Петуха. В каком наряде его встречать, а также куда отправиться в столице в новогоднюю ночь, рассказали специалисты.
Стоит напомнить, что в новогоднюю ночь московское метро будет работать круглосуточно. Благодаря этому москвичи и гости столицы смогут посетить несколько городских площадок, где будут организованы праздничные гулянья.
Самая главная елка и главный салют — на Красной площади. Там же на большом экране будет показано новогоднее обращение президента. Также праздничная программа будет организована в Парке Горького, на Манежной площади, на Тверской площади.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.
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