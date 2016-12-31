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  • 31.12, 11:30

Два ребенка погибли в ДТП на Ставрополье

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Два ребенка погибли в ДТП на Ставрополье

Два ребенка погибли в ДТП на Ставрополье

Легковушка опрокинулась в Арзгирском районе Ставрополья, есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, авария произошла сегодня около 9 утра.

Из сообщения ГУ МЧС по Ставропольскому краю: «На выезде из села Петропавловское, на автодороге Будённовск — Арзгир произошло опрокидывание автомобиля, в результате чего погибли два ребенка».

В ведомстве уточнили, что в автомобиле находились четыре человека. Еще две пострадавшие женщины доставлены в медучреждение. На месте работают спасатели и полиция.

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