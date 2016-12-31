#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
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  • 31.12, 09:58
#ЖивойНовыйГод — сегодня на НТВ. НТВ, Новый год, лотереи, телевидение, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

#ЖивойНовыйГод — сегодня на НТВ

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#ЖивойНовыйГод — сегодня на НТВ

#ЖивойНовыйГод — сегодня на НТВ

#ЖивойНовыйГод — сегодня на НТВ

    Если подготовка к Новому Году проделала серьезную дыру в вашем семейном бюджете, еще есть возможность исправить ситуацию. Сегодня НТВ в прямом эфире разыграет в лотерею рекордный приз — 1 миллиард рублей.

    Участников розыгрыша ждет множество подарков. Билеты пока ещё есть продаже. Принять участие может любой желающий.

    Сразу после лотереи наши зрители получат редкую возможность — попасть в прямой эфир — НТВ готовит «Живой Новый год». Чтобы оказаться на экране телевизора, достаточно установить специальное приложение на смартфон и начать прямую трансляцию. В новогоднюю ночь ведущие НТВ свяжутся с самыми активными пользователями.

    Многие россияне не стали дожидаться праздника и уже начали поздравлять друзей и близких. В этом им помогают специальные площадки НТВ в разных городах по всей стране.

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