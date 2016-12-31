Россияне готовы потратить на новогодний стол 7600 рублей

По данным статистики, россияне готовы потратить на праздничный стол почти половину суммы, которую планировали израсходовать на праздник. Главным блюдом по традиции станет салат оливье. В его честь даже назвали специальный индекс, который определяет покупательскую способность населения.
Экономисты создали специальный индекс оливье, по которому можно рассчитать инфляцию. Экономический обозреватель НТВ Юлия Бехтерева отправилась в супермаркет, чтобы узнать, во сколько обойдется главный новогодний салат.
Набор продуктов для салата на семью из шести человек обошелся примерно в 530 рублей, то есть порция на одного человека стоит менее 100 рублей. С учетом того, что на новогодний стол средний россиянин готов потратить 7600 рублей, на напитки, горячее, закуски и фрукты остается еще более 7000.
Подробности — в видеоматериале.
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