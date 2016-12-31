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  • 31.12, 09:58
Россияне готовы потратить на новогодний стол 7600 рублей. Новый год, инфляция, продукты, тарифы и цены, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россияне готовы потратить на новогодний стол 7600 рублей

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Россияне готовы потратить на новогодний стол 7600 рублей

Россияне готовы потратить на новогодний стол 7600 рублей

    По данным статистики, россияне готовы потратить на праздничный стол почти половину суммы, которую планировали израсходовать на праздник. Главным блюдом по традиции станет салат оливье. В его честь даже назвали специальный индекс, который определяет покупательскую способность населения.

    Эксперты подсчитали, что в этом году россияне впервые за несколько лет не планируют сокращать свой новогодний бюджет и готовы потратить на праздник 16 тысяч 900 рублей. Из них 7260 рублей (43%) уйдут на подарки, 7600 рублей (45%) россияне готовы потратить на еду, а оставшиеся 2000 (12%) — на развлечения.

    Экономисты создали специальный индекс оливье, по которому можно рассчитать инфляцию. Экономический обозреватель НТВ Юлия Бехтерева отправилась в супермаркет, чтобы узнать, во сколько обойдется главный новогодний салат.

    Набор продуктов для салата на семью из шести человек обошелся примерно в 530 рублей, то есть порция на одного человека стоит менее 100 рублей. С учетом того, что на новогодний стол средний россиянин готов потратить 7600 рублей, на напитки, горячее, закуски и фрукты остается еще более 7000.

    Подробности — в видеоматериале.

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