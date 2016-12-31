Совбез ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии

Сегодня Совет безопасности ООН обсудит проект резолюции по Сирии, предложенный Россией.
Предложенная Россией резолюция предусматривает прекращение огня в Сирии.
Официальный Дамаск и оппозиционные лидеры договорились о перемирии на территории республики. Гарантами этих договоренностей стали Россия и Турция.
По данным российской военной разведки, подписавшие мирный договор группировки составляют ядро вооруженной сирийской оппозиции. Это приблизительно 60 тысяч человек. Те, кто не присоединился к договору, будут считаться террористами.
Документы, подписанные сирийским правительством и оппозиционерами, предусматривают полное прекращение огня в Сирии с полуночи 30 декабря, а также целый комплекс мер по контролю за соблюдением перемирия.
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