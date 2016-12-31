#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Аргентина
Аргентина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 09:58
Совбез ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии. ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты, перемирие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Совбез ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии

комментировать

Совбез ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии

Совбез ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии

    Сегодня Совет безопасности ООН обсудит проект резолюции по Сирии, предложенный Россией.

    Встреча пройдет в закрытом формате в виде консультаций. Совещание должно начаться в 7 часов вечера по московскому времени. Затем участники проголосуют по документу.

    Предложенная Россией резолюция предусматривает прекращение огня в Сирии.

    Официальный Дамаск и оппозиционные лидеры договорились о перемирии на территории республики. Гарантами этих договоренностей стали Россия и Турция.

    По данным российской военной разведки, подписавшие мирный договор группировки составляют ядро вооруженной сирийской оппозиции. Это приблизительно 60 тысяч человек. Те, кто не присоединился к договору, будут считаться террористами.

    Документы, подписанные сирийским правительством и оппозиционерами, предусматривают полное прекращение огня в Сирии с полуночи 30 декабря, а также целый комплекс мер по контролю за соблюдением перемирия.

    Новости по теме

    Решение сирийской проблемы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru