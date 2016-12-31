В Иркутской области снят режим ЧС

В Иркутске и области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный
из-за массового отравления концентратом «Боярышник», в результате которого погибли 76 человек.
Власти Иркутской области, отменив этот режим, перевели регион на режим повышенной готовности на период новогодних праздников.
На территории Иркутска режим ЧС действовал с 19 декабря, на территории региона — с 20 декабря.
Всего пострадавшими от отравления метиловым спиртом в Иркутске признаны 123 человека, из них 76 человек скончались.
По делу о массовом отравлении задержаны более 20 человек. Семеро из них арестованы, еще 10 отравлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде.
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