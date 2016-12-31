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  • 31.12, 08:27

В Иркутской области снят режим ЧС

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В Иркутской области снят режим ЧС

В Иркутской области снят режим ЧС

В Иркутске и области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом «Боярышник», в результате которого погибли 76 человек.

В администрации города сообщили, что за последние шесть дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя, что дало основание для снятия режима ЧС.

Власти Иркутской области, отменив этот режим, перевели регион на режим повышенной готовности на период новогодних праздников.

На территории Иркутска режим ЧС действовал с 19 декабря, на территории региона — с 20 декабря.

Всего пострадавшими от отравления метиловым спиртом в Иркутске признаны 123 человека, из них 76 человек скончались.

По делу о массовом отравлении задержаны более 20 человек. Семеро из них арестованы, еще 10 отравлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде.

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