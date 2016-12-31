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  • 31.12, 06:56
Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154. Нью-Йорк, США, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

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Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

    Два десятка американцев в пятницу принесли цветы к зданию генконсульства РФ в Нью-Йорке и исполнили у входа в здание гимн РФ в память о погибших при катастрофе над Чёрным морем.

    Большую часть пришедших составили участники хора международного Шиллеровского института. Сначала они спели на немецком языке отрывок из кантаты номер 140 Иоганна Себастьяна Баха, а затем гимн РФ — на русском. У многих к одежде были приколоты георгиевские ленточки, сообщает ТАСС.

    Активисты также зачитали письмо с соболезнованиями россиянам, подготовленное президентом института Хельгой Цепп-Ларуш.

    Из письма: «Трагизм этой катастрофы заключается, в частности, и в том, что музыка и патриотический настрой ансамбля имени Александрова укрепил бы надежду в сирийцах. Это народ, который в течение пяти лет страдал из- за преступной политики с целью смены режима и стал игрушкой в геополитических играх в нарушение суверенитета государства».

    Послание было передано представителям генконсульства.

    Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря в районе Чёрного моря. На борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, представители СМИ и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять российских военных на авиабазе Хмеймим.

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