Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

Два десятка американцев в пятницу принесли цветы к зданию генконсульства РФ в
ТАСС.
Нью-Йорке и исполнили у входа в здание гимн РФ в память о погибших при катастрофе над Чёрным морем.
Активисты также зачитали письмо с соболезнованиями россиянам, подготовленное президентом института Хельгой Цепп-Ларуш.
Из письма: «Трагизм этой катастрофы заключается, в частности, и в том, что музыка и патриотический настрой ансамбля имени Александрова укрепил бы надежду в сирийцах. Это народ, который в течение пяти лет страдал из- за преступной политики с целью смены режима и стал игрушкой в геополитических играх в нарушение суверенитета государства».
Послание было передано представителям генконсульства.
Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря в районе Чёрного моря. На борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, представители СМИ и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять российских военных на авиабазе Хмеймим.
Комментарии