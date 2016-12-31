Apple в новом году сократит производство iPhone на 10%

Корпорация Apple в первом квартале 2017 года сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10%.Nikkei.
Apple to slice iPhone production 10% https://t.co/q6XuyzT50x— Nikkei Asian Review (@NAR) 30 декабря 2016 г.
Источники издания отмечают, что такое сокращение производства является вполне ожидаемым, передает ТАСС.
В начале 2016 года стало известно, что Apple сокращает выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале по сравнению с первоначальным планом производства. Тогда из-за спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество «яблочных» смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.
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