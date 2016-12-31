Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с санкциями

Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами
из-за того, как они освещают очередное обострение отношений Вашингтона и Москвы.
Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools — funny to watch, they don’t have a clue! @FoxNews totally gets it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.
На CNN в течение пятницы обсуждали реакцию Москвы на новые санкции США и выдворение российских дипломатов. Решение не высылать американских дипломатов там называли «странным», а ведущие гадали, не «обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа», передает РИА Новости.
Ранее в пятницу Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин сделал «отличный ход», отложив высылку американских дипломатов.
Администрация Барака Обамы в четверг ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также в США персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
не опустится до уровня «кухонной» дипломатии. Путин охарактеризовал недружественные шаги Белого дома как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».
Комментарии