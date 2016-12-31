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  • 31.12, 03:54

Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с санкциями

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Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с санкциями

Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с санкциями

Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами из-за того, как они освещают очередное обострение отношений Вашингтона и Москвы.

Как Трамп написал в своем Twitter, «русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть, у них (телеканалов) нет ни малейшего представления!». Политик также отметил, что «правильно ситуацию понимает FoxNews».


На CNN в течение пятницы обсуждали реакцию Москвы на новые санкции США и выдворение российских дипломатов. Решение не высылать американских дипломатов там называли «странным», а ведущие гадали, не «обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа», передает РИА Новости.

Ранее в пятницу Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин сделал «отличный ход», отложив высылку американских дипломатов.

Администрация Барака Обамы в четверг ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также в США персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона и не опустится до уровня «кухонной» дипломатии. Путин охарактеризовал недружественные шаги Белого дома как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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