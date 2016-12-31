СМИ узнали об упоминании трех российских фигуристок в докладе Макларена

Россия может лишиться трех золотых медалей
La Gazzetta dello Sport в список россиян, которых подозревают в манипуляциях с допингом, попали фигуристки-парницы Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, а также одиночница Аделина Сотникова. Сотникова в Сочи выиграла соревнования одиночниц, а Волосожар в паре с Максимом Траньковым первенствовала среди спортивных пар, а также в командных соревнованиях. Ксения Столбова с Фёдором Климовым завоевали серебряные медали.
Олимпиады-2014 в фигурном катании.
Издание отмечает, что в случае с Сотниковой речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Кроме того, подчеркивается, что анализ мочи фигуристки был чист. Предположительно, пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину «первого типа», что свидетельствует о возможном вскрытии и возможных манипуляциях с ней, сообщает РИА Новости.
В начале декабря была обнародована вторая часть так называемого доклада Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах, в том числе и на Олимпиаде в Сочи.
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