Движение в Москве ограничат на Новый год и Рождество

Ряд улиц Москвы перекроют в связи с проведением праздничных мероприятий 31 декабря, а также в ночь на 1 и 8 января.
В ночь на 1 января для проведения салютов с 23:50 до 00:10 будет ограничено движение по Москворецкой улице; с 00:50 до 01:10 — по Вологодскому проезду (СВАО), улице Кадырова (ЮЗАО) и улице Федосьино (ЗАО).
8 января в связи с проведением 2-го Зимнего велопарада с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 — по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 — по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 — по Кремлёвской набережной, 11:35 до 12:35 — по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 — по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 — по улице Варварка и с 11:55 до 12:30 — по Москворецкой улице, сообщает «Интерфакс».
31 декабря на НТВ — «Живой Новый год». Мы проведем три прямых трансляции, встретив Новый год по разным часовым поясам, в которых живет наша страна. Начало трансляций на НТВ.Ru — в 15:30, 18:30 и 22:30 по московскому времени.
Следить за ними также можно будет на наших страницах в Facebook, «Одноклассниках», Twitter и на YouTube.
Каждый из вас может стать участником новогоднего эфира НТВ, связавшись со студией или выйдя в прямой эфир со своей трансляцией. Подробности — на странице проекта.
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