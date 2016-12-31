В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк

По последним данным, пассажир, угрожавший взрывом в самолете польской авиакомпании Enter Air, задержан.ТАСС.
Ранее сообщалось, что злоумышленника ликвидировали после посадки.
В настоящее время самолет находится на спецстоянке аэропорта Праги, полиция проводит его осмотр. Напомним, Boeing 737–800, следовавший с Канарских островов в Варшаву, экстренно приземлился в столице Чехии из-за угрозы взрыва. На борту находились около 160 пассажиров, по большей части граждане Польши. Они эвакуированы с борта, пострадавших среди нет.
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