#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 02:23
В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк. Чехия, самолеты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк

комментировать
В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк

В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк

В аэропорту Праги задержан угрожавший взрывом в самолете поляк
  • Фото: blesk.cz

    • По последним данным, пассажир, угрожавший взрывом в самолете польской авиакомпании Enter Air, задержан.

    Мужчина, грозивший привести в действие взрывное устройство на борту самолета, задержан. У него имеется польский паспорт, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что злоумышленника ликвидировали после посадки.

    В настоящее время самолет находится на спецстоянке аэропорта Праги, полиция проводит его осмотр. Напомним, Boeing 737–800, следовавший с Канарских островов в Варшаву, экстренно приземлился в столице Чехии из-за угрозы взрыва. На борту находились около 160 пассажиров, по большей части граждане Польши. Они эвакуированы с борта, пострадавших среди нет.


    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru