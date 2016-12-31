В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

Работники столичной автомойки угнали Volvo клиента, чтобы украсть на ней елки.
О краже четырех елок в полицию сообщил охранник елочного базара. Как оказалось, новогодних красавиц похитили 31-летний и 28-летний москвичи, работающие на автомойке в одном из паркингов на улице Маршала Катукова. Выяснилось, что сотрудники, воспользовавшись отсутствием хозяина Volvo, угнали иномарку и поехали на рынок.
Там они похитили елочки, а затем вернули машину на автомойку. Преступники попытались сбыть похищенное, но были задержаны. По фактам угона и грабежа возбуждено уголовное дело.
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