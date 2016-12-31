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  • 31.12, 00:53
В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео. Москва, Новый год, кражи и ограбления, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

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В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

    Работники столичной автомойки угнали Volvo клиента, чтобы украсть на ней елки.

    Александр Князев, ГУ МВД по Москве: «Сотрудники ОМВД России по столичному району Строгино задержали двух мужчин по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки».

    О краже четырех елок в полицию сообщил охранник елочного базара. Как оказалось, новогодних красавиц похитили 31-летний и 28-летний москвичи, работающие на автомойке в одном из паркингов на улице Маршала Катукова. Выяснилось, что сотрудники, воспользовавшись отсутствием хозяина Volvo, угнали иномарку и поехали на рынок.

    Там они похитили елочки, а затем вернули машину на автомойку. Преступники попытались сбыть похищенное, но были задержаны. По фактам угона и грабежа возбуждено уголовное дело.

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