В Москве автомойщики угнали машину клиента и украли елки: видео

Работники столичной автомойки угнали Volvo клиента, чтобы украсть на ней елки.

, ГУ МВД по Москве: «Сотрудники ОМВД России по столичному району Строгино задержали двух мужчин по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки».О краже четырех елок в полицию сообщил охранник елочного базара. Как оказалось, новогодних красавиц похитили 31-летний и 28-летний москвичи, работающие на автомойке в одном из паркингов на улице Маршала Катукова. Выяснилось, что сотрудники, воспользовавшись отсутствием хозяина Volvo, угнали иномарку и поехали на рынок.Там они похитили елочки, а затем вернули машину на автомойку. Преступники попытались сбыть похищенное, но были задержаны. По фактам угона и грабежа возбуждено уголовное дело.