Телескоп Hubble нашел невероятно яркую галактику

Космический телескоп Hubble обнаружил необычную галактику, действующую как космический лазер.

Обнаруженная галактика получила имя IRAS 16399–0937, известно, что она находится от Земли на расстоянии 370 миллионов световых лет. Самое примечательное, что она является домом для мегамазера (megamaser), сообщают Вести.Ru.Мазер — это аббревиатура от английского microwave amplification by the stimulated emission of radiation («усиление микроволн с помощью вынужденного излучения»). То есть свет в этом процессе усиливается до невероятно ярких лучей. Мегамазер в 100 миллионов раз ярче, чем мазеры, обнаруженные в галактиках подобных нашему Млечному Пути. Мегамазер буквально превращает своего хозяина (галактику) в громадный «астрономический лазер».В IRAS 16399–0937 «лазер» испускает микроволновое излучение, а не видимый свет. На снимках Hubble видно, что в центре этой галактики находятся две сверхмассивных черных дыры, это результат столкновения IRAS 16399–0937 и другой галактики.