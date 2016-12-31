Телескоп Hubble нашел невероятно яркую галактику

Космический телескоп Hubble обнаружил необычную галактику, действующую как космический лазер.
Мазер — это аббревиатура от английского microwave amplification by the stimulated emission of radiation («усиление микроволн с помощью вынужденного излучения»). То есть свет в этом процессе усиливается до невероятно ярких лучей. Мегамазер в 100 миллионов раз ярче, чем мазеры, обнаруженные в галактиках подобных нашему Млечному Пути. Мегамазер буквально превращает своего хозяина (галактику) в громадный «астрономический лазер».
В IRAS 16399–0937 «лазер» испускает микроволновое излучение, а не видимый свет. На снимках Hubble видно, что в центре этой галактики находятся две сверхмассивных черных дыры, это результат столкновения IRAS 16399–0937 и другой галактики.
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