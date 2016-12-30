#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Международная пилорама
Международная пилорама 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 23:22

Рогозин высмеял заявление Украины о превосходстве над Россией

17 комментариев

Рогозин высмеял заявление Украины о превосходстве над Россией

Рогозин высмеял заявление Украины о превосходстве над Россией

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал заявление Киева о том, что Украина обогнала Россию в создании ракетного оружия.

Речь идет о заявлении депутата Рады, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Он в эфире местного ТВ заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России.

Российский вице-премьер прокомментировал это заявление в Facebook.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады
Точнее, которого в России уже нет


Опубликовано Dmitry Rogozin 30 декабря 2016 г.

Киев неоднократно делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии ВС страны. Специалисты скептически относятся к таким заявлениям, подчеркивая, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а «новейшее оружие» — не более чем модернизация старых проектов, отмечает РИА Новости.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru