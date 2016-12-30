Рогозин высмеял заявление Украины о превосходстве над Россией

заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал заявление Киева о том, что Украина обогнала Россию в создании ракетного оружия.
Российский вице-премьер прокомментировал это заявление в Facebook.
«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады
Точнее, которого в России уже нет
Опубликовано Dmitry Rogozin 30 декабря 2016 г.
Киев неоднократно делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии ВС страны. Специалисты скептически относятся к таким заявлениям, подчеркивая, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а «новейшее оружие» — не более чем модернизация старых проектов, отмечает РИА Новости.
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