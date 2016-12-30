Администрация гатчинского ресторана винит в конфликте жильцов дома

На историю с недовольством жителей Гатчины, у которых в доме работает ресторан, оперативно отреагировали сотрудники заведения.

Руководители злополучного ресторана из Гатчины утверждают, что весь пакет разрешающей документации на пребывание в жилом доме у них есть, в том числе и на вытяжной короб. А корень конфликта, по их словам, кроется в противостоянии самих жильцов дома., заместитель директора ресторана: «Есть некая инициативная группа, которая продолжает писать жалобы на деятельность ресторана — в том числе на шумы, на мусор, на режим работы. Когда эти работы проводились, в общем-то весь жилой дом разделился на тех, кто был за, и тех, кто был против. По поводу поджогов. мы предоставляли записи со своих камер. Мы так же, как и все нормальные люди, ждем, когда злодеев поймают и накажут».Напомним: на протяжении двух лет жители дома на проспекте 25 Октября в городе Гатчина Ленобласти ведут борьбу с рестораном, который разместился на первом этаже здания. В репортаже НТВ люди рассказывали о стремлении закрыть его из-за нескончаемого шума и прочих неудобств. Однако сразу же со стороны хозяев заведения последовали угрозы. Кроме того, граждан уверены: именно их противостояние с рестораном привело к поджогу автомобиля.