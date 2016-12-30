Захарова назвала «тупой местью» последние шаги администрации Обамы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НТВ прокомментировала сообщение CNN о том, что Москва якобы хочет закрыть
о закрытии англо-американской школы в Москве Захарова назвала дезинформацией, которую распространяют через свои СМИ чиновники из Вашингтона.
англо-американскую школу в Москве, а также объяснила, чем вызваны последние американские санкции.
Мария Захарова: «Это ложь, это неправда, это дезинформация, которая очень быстро распространилась, в частности, по американскому телеканалу CNN и другим средствам массовой информации. Мы сталкиваемся с этим нередко. Но до такой степени низости, когда дезинформация касается непосредственно детей американских дипломатов, которые работают в Москве, администрация (американская) еще не опускалась».
Захарова также рассказала, что в Москве получили много откликов из-за рубежа, в том числе от американских журналистов, которые говорят, что Россия в ситуации с ответом на санкции потупила совершенно правильно.
Мария Захарова: «Да, есть принцип взаимности, но в данном случае важнее судьба людей, ситуация конкретных смей, нежели такие принципиальные подходы. Тем более, когда мы видим, что с той стороны подобные шаги диктуются только одним — местью».
По мнению Захаровой, это «тупая месть» за провал внешней политики, собственных амбиций и того, что было обещано и не выполнено.
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