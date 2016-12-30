#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Распутин. Расследование
Распутин. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 21:52
Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых». Новый год, НТВ, премьера, телевидение, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых»

комментировать
Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых»

Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых»

Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых»

    О чем мечтали и что просили у Деда Мороза дети в тяжелые послевоенные годы? Какой год страна впервые встречала с телевизионным «Огоньком»? Журналист НТВ Елизавета Листова рассказала в студии программы «Сегодня» о своем новом фильме «Новогодняя сказка для взрослых» из цикла «НТВ-видение».

    Автор нового фильма рассказала, что Новый год, который мы отмечаем сейчас, — единственный, как мы думаем, «сохранившийся» праздник, на самом деле самый что ни на есть советский.

    Каким он был — первый настоящий 1937-й Новый год — с Дедом Морозом и шампанским? Что написано в сценарии самой первой, будущей главной елки страны в Колонном зале Дома Союзов? Как уже полюбившийся зимний праздник стал символом надежды в блокадном Ленинграде? И возможно ли отыскать рецепт первого новогоднего оливье — собрания советского продуктового дефицита?

    Чтобы найти ответы на эти вопросы, Елизавета Листова отправилась к началу начал — истокам советского волшебства, праздника, придуманного в ушедшую эпоху, но так и оставшегося лучшим и любимым.

    Смотрите фильм «Новогодняя сказка для взрослых» из цикла «НТВ-видение» 1 января в 17:10 на НТВ.

    А 31 декабря на НТВ — «Живой Новый год». Мы проведем три прямых трансляции, встретив Новый год по разным часовым поясам, в которых живет Россия. Начало трансляций на НТВ.Ru — в 15:30, 18:30 и 22:30 по московскому времени.

    Следить за ними также можно будет на наших страницах в Facebook, «Одноклассниках», Twitter и на YouTube.

    Каждый из вас может стать участником новогоднего эфира НТВ, связавшись со студией или выйдя в прямой эфир со своей трансляцией. Подробности — на странице проекта.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru