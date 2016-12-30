Елизавета Листова рассказала в студии НТВ о «Новогодней сказке для взрослых»

О чем мечтали и что просили у Деда Мороза дети в тяжелые послевоенные годы? Какой год страна впервые встречала с телевизионным «Огоньком»? Журналист НТВ Елизавета Листова рассказала в студии программы «Сегодня» о своем новом фильме «Новогодняя сказка для взрослых» из цикла
«НТВ-видение».
Каким он был — первый настоящий 1937-й Новый год — с Дедом Морозом и шампанским? Что написано в сценарии самой первой, будущей главной елки страны в Колонном зале Дома Союзов? Как уже полюбившийся зимний праздник стал символом надежды в блокадном Ленинграде? И возможно ли отыскать рецепт первого новогоднего оливье — собрания советского продуктового дефицита?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, Елизавета Листова отправилась к началу начал — истокам советского волшебства, праздника, придуманного в ушедшую эпоху, но так и оставшегося лучшим и любимым.
Смотрите фильм «Новогодняя сказка для взрослых» из цикла «НТВ-видение» 1 января в 17:10 на НТВ.
А 31 декабря на НТВ — «Живой Новый год». Мы проведем три прямых трансляции, встретив Новый год по разным часовым поясам, в которых живет Россия. Начало трансляций на НТВ.Ru — в 15:30, 18:30 и 22:30 по московскому времени.
Следить за ними также можно будет на наших страницах в Facebook, «Одноклассниках», Twitter и на YouTube.
Каждый из вас может стать участником новогоднего эфира НТВ, связавшись со студией или выйдя в прямой эфир со своей трансляцией. Подробности — на странице проекта.
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