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  • 30.12, 21:51
Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира. история, кино, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира

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Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира

Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира

Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира

    Новогодние праздники — традиционно время громких кинопремьер. Накануне в широкий прокат вышел исторический фильм «Викинг», и сегодня картину вместе со съемочной группой посмотрел Владимир Путин.

    Президенту рассказали о том, как создавался фильм, и показали реквизит со съемок — мечи и щиты. Фильм был поставлен по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира.

    Владимир Путин, президент РФ: «Без сомнения, это важнейшая веха в нашей истории. Конечно, она подается авторами и артистами так, как вы это чувствуете. Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение. Поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, фильм интересный. С удовольствием посмотрю еще раз».

    Сегодня же Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — так называемые музейные окна. Они вырезаны прямо в брусчатке, и через них можно увидеть места проведения археологических раскопок и элементы древних зданий, примыкавших к Чудову монастырю.

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