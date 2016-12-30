Путин высоко оценил фильм «Викинг» о жизни князя Владимира

Новогодние праздники — традиционно время громких кинопремьер. Накануне в широкий прокат вышел исторический фильм «Викинг», и сегодня картину вместе со съемочной группой посмотрел Владимир Путин.

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Президенту рассказали о том, как создавался фильм, и показали реквизит со съемок — мечи и щиты. Фильм был поставлен по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира., президент РФ: «Без сомнения, это важнейшая веха в нашей истории. Конечно, она подается авторами и артистами так, как вы это чувствуете. Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение. Поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, фильм интересный. С удовольствием посмотрю еще раз».Сегодня же Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — так называемые музейные окна. Они вырезаны прямо в брусчатке, и через них можно увидеть места проведения археологических раскопок и элементы древних зданий, примыкавших к Чудову монастырю.