Лифт рухнул на стройке в Обнинске, двое погибших: фото с места

Следствие выясняет обстоятельства падения строительного лифта на площадке возводящегося дома в Калужской области.СУ СК по Калужской области, инцидент произошел сегодня на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина.
Из сообщения СУ СК по Калужской области: «При строительстве жилого дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинска 30 декабря 2016 года произошло падение строительного лифта. В результате два работника погибли».
По предварительным данным, «произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт». В этот момент два работника стояли на лифте и в результате происшествия упали вместе с лифтом с высоты 13-го этажа.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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